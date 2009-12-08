Отпарсить инфу с сайта

Для сайта оказывающего услуги Webmoney. (Ввод-вывод) нужна новая, современная система управления контентом! Дизайн новый уже есть, свёрстан и ждёт прикрутки его к новому движку! Те кто работал с системой, есть опыт и представление, также с интерфейсами ...