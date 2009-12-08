Установить сайт на CMS Made Simple

Итак в кратце: Существует online рисовалка с открытым исходным кодом Смотреть тут: http://www.nocircleno.com/graffiti/ Рассматривать вариант Advanced Example Что надо сделать: 1) Данное приложение сохраняет изображение на локальный компьютер, надо сделать сохранение на сервере (картинка будет поститься в топик форума) 2) Добавление ...
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