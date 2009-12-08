Избавление от дублей страниц в Joomla

Сайт на Joomla 1.0.15 + Virtuemart 1.0.15

SEF-система стоит ArtioJoomSef.

Требуется избавление от дублей страниц в этом SEF либо перевод всех ссылок в подобную SEF с сохранением ссылок.

Главное требование - это достаточный опыт работы с Joomla и, желательно, реализация подобных проектов.

Если будет: "можно попробовать так и так" - можете даже не учавствовать. Нужны конкретные предложения.