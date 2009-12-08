Установка и настройка сайтов

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок235 просмотров
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1. Движок: Shop-script Premium

2. Движок: Joomla + Virtuemart

ваша задача поставить на домен сайт, настроить, залить БД, вообщем чтобы все работало. поставить шаблон, подправить (может немного изменить, хотя вряд ли. почистить футеры от лишних ссылок. поставить одну ссылкуsmile.gif добавить потом код сапы. и счетчик.

установка 2хвидов сайтов будет 1 движок и 2 движок.

пишите предложения с описанием стоимости каждого действия.

сайтов юудет около 100. писать стоимость 1го сайта

14 лет назад
m-yu
Юрий 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад