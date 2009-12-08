Установка и настройка сайтов

Нужен компонент для джумлы 1.5, который будет экспортировать новости в xml, в соответствии с требованиями (см. вложенный док-файл). Ожидаю предложений по цене и срокам. Просьба писать здесь (не в личку), предложения скрыты от других.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Движок: Shop-script Premium
2. Движок: Joomla + Virtuemart
ваша задача поставить на домен сайт, настроить, залить БД, вообщем чтобы все работало. поставить шаблон, подправить (может немного изменить, хотя вряд ли. почистить футеры от лишних ссылок. поставить одну ссылкуsmile.gif добавить потом код сапы. и счетчик.
установка 2хвидов сайтов будет 1 движок и 2 движок.
пишите предложения с описанием стоимости каждого действия.
сайтов юудет около 100. писать стоимость 1го сайта
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