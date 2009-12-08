4 простых скриптика

Нужен компонент для джумлы 1.5, который будет экспортировать новости в xml, в соответствии с требованиями (см. вложенный док-файл). Ожидаю предложений по цене и срокам. Просьба писать здесь (не в личку), предложения скрыты от других.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать.
1. анализ whois для домена и выдача его (.ru .su .org .info .com .net)
2. анализ IP адреса домена и его выдача
3. проиндексированные старницы сайта (запрос вида #url="имя сайта*" | #url="www.имя сайта*" и показывает сколько страниц проиндексировано
4. проверяет домен на наличие в yaca.yandex.ru и если есть показывает в каком разделе
вот такие 4 мини анализа требуется.
Выдавать результат на белом листе, в дизайн мы сами втроем.
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