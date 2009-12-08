4 простых скриптика

Необходимо сделать.

1. анализ whois для домена и выдача его (.ru .su .org .info .com .net)

2. анализ IP адреса домена и его выдача

3. проиндексированные старницы сайта (запрос вида #url="имя сайта*" | #url="www.имя сайта*" и показывает сколько страниц проиндексировано

4. проверяет домен на наличие в yaca.yandex.ru и если есть показывает в каком разделе

вот такие 4 мини анализа требуется.

Выдавать результат на белом листе, в дизайн мы сами втроем.