Функционал удвоение суммы в личном кабинет Битрикс

Издательство деловой литературы Альпина Паблишерз. Сайт www.alpinabook.ru

Нужна небольшая доработка: делается заказ, ведется история заказов и отображается в личном кабинете зарегистрированного клиента.

Нужно, чтобы при оформлении заказа, с условием обязательного присутствия в заказе определенной книги, в базу дополнительно на этого клиента вешалась сумма равная заказу.

В вложении скрин личного кабинета.

Заносится допстрочка с нулевой позицией, например "удвоение цены", с теми же параметрамии без возможности редактировать позицию.

На сайте предусмотрен функционал формирования счета, цена в счет выводиться должна без удвоения.