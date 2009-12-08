Программа-имитация

$150
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки241 просмотр
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Нужна "программа-фальшивка" имитирующая работу "веб-поисковика" , установленого на компьютере пользователя.

Сроки: ночь!

Подробности почтой/аськой:

mail [email protected]

Бюджет 100-150$

14 лет назад
slavamas
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад