Разовая работа для Java-программиста

Нужно убрать все гиперрссылки на внешние ресурсы на форуме Форум IP.Board. 1. Убрать возможность пользователям размещать ссылки в сообщениях на форуме. 2. Убрать у пользователей ссылку на свой сайт в информации о себе и возможность её добавления. 3. ...