2 скрипта для DLE 8.3

$50
Веб-программированиеЗавершен1 заявка324 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Требуется разработать 2 скрипта для движка Datalife engine 8.3

1. Скрипт работы с картинками, должен уметь следующие вещи:

а) Искать картинки в поисковой системе, для поискового запроса брать инф-ию из поля keywords табилцы dle_post, если поиск неудачный, то искать картинки по заголовку новоости (title).

Закачивать найденную картинку на сервер, обрезая её в нужной пропорции, нужном размере и нужном качестве JPG

б) Скрипт проверяет все картинки в новостях, если они находятся на стороннем сервере, проверяет картинки на жизнеспособность, если они грузятся, заливает на наш сервер, обрезая и изменяя согласно заданным параметрам.

Если картинки не грузятся с удалённого сервера, то ищет её, как в пункте а.

2. Скрипт генерирует теги для стандартного модуля "облако тегов". Работает в два этапа

а) Скрипт проходится по всем новостям, которые прошли модерацию, собирает кейворды из поля keywords. Проверяет, что бы приходилось 3 новости на 1 ключевое слово минимум, и формирует облако тегов.

Если раньше не было какого-то тега в облаке (по причине, допустим, что в базе не хватало нужного кол-ва новостей на тег) - то добавляет его во все нужные новости и в облако тегов.

б) Скрипт делает следующее - при добавлении новости (либо при изменении статуса новости на "опубликованную"!) ищет в таблице с тегами, сравнивает кей-ворды и теги, если есть совпадения, то делает нужные кейворды тегами.

14 лет назад
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Grawyus
Db 
NaN летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$50
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работать было интересно. Предоставил полное ТЗ. Цена оптимальная.
  • Похожие заказы

  • Разовая работа для Java-программиста

    Для разовой работы требуется Java-программист. Задача: переписать/дополнить функционал программы-мультикликера - автоматизировать забор/подстановку прокси для каждого аккаунта. Стоимость работ определяете Вы.

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание музыкального портала.

    $500

    Добрый день. Работаем над созданием большого музыкального портала. Требуется программист-верстальщик. С опытом работы по прикручиванию платежных систем к таким сайтам. Далее необходимо четкое видение работы данного портала . Т.к. планируется ставить сервер с 1 трбайтом, на него ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Разработка интранет биллинга для корп. связи

    Нужно разработать интранет сайт на php+mysql. Допустим имеем список сотовых номеров вида: 85556667777 900 Пуппкин Вася 85556667778 5900 Пуппкин Федя 85556667779 2900 Пуппкин Маша 85556667772 1900 Пуппкин Света 85556667771 1900 Пуппкин Света Где: 85556667772 — Сотовый номер Пуппкин Вася — Хозяин номера 900 — Сумма ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Оптимизация кода сайта

    Необходимо проанализировать код сайта, построенного на cms 4images (связка php+mysql) с установленными доп. модулями на предмет чрезмерной нагрузки на сервер (долгое выполнение скриптов, пожирание процессорного времени - 20 и более часов в неделю при 1К ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Видеопортал

    Сделать Сайт основная задача которого воспроизведение потокового видеосигнала в HD формате и размещения видео открытого для скачивания. предполагается такие страницы как эфир, архив, форум, контакты. Схематичная Структура сайта есть, тех. задание есть, Дизайн сайта делается ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Форум IP.Board, убрать все гиперссылки

    Нужно убрать все гиперрссылки на внешние ресурсы на форуме Форум IP.Board. 1. Убрать возможность пользователям размещать ссылки в сообщениях на форуме. 2. Убрать у пользователей ссылку на свой сайт в информации о себе и возможность её добавления. 3. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужно узнать алгоритм генерации ссылки

    $100

    Есть http://www.pornhub.com/embed_player.php?id=280881 в ссылка генерируется динамически в зависимости от времени http://media1.pornhub.com/dl/ef0193795c8ce2610432d3b6b01c5654/4b1ec3f2/videos/000/280/881/280881.flv нужно зная только имя файла 280881.flv генерировать ссылку. Например как тут http://78.159.121.42/~alexber220/pornhub.php

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Установка и настройка сайтов

    1. Движок: Shop-script Premium 2. Движок: Joomla + Virtuemart ваша задача поставить на домен сайт, настроить, залить БД, вообщем чтобы все работало. поставить шаблон, подправить (может немного изменить, хотя вряд ли. почистить футеры от лишних ссылок. поставить ...

    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    14 лет назад