2 скрипта для DLE 8.3

Добрый день!

Требуется разработать 2 скрипта для движка Datalife engine 8.3

1. Скрипт работы с картинками, должен уметь следующие вещи:

а) Искать картинки в поисковой системе, для поискового запроса брать инф-ию из поля keywords табилцы dle_post, если поиск неудачный, то искать картинки по заголовку новоости (title).

Закачивать найденную картинку на сервер, обрезая её в нужной пропорции, нужном размере и нужном качестве JPG

б) Скрипт проверяет все картинки в новостях, если они находятся на стороннем сервере, проверяет картинки на жизнеспособность, если они грузятся, заливает на наш сервер, обрезая и изменяя согласно заданным параметрам.

Если картинки не грузятся с удалённого сервера, то ищет её, как в пункте а.

2. Скрипт генерирует теги для стандартного модуля "облако тегов". Работает в два этапа

а) Скрипт проходится по всем новостям, которые прошли модерацию, собирает кейворды из поля keywords. Проверяет, что бы приходилось 3 новости на 1 ключевое слово минимум, и формирует облако тегов.

Если раньше не было какого-то тега в облаке (по причине, допустим, что в базе не хватало нужного кол-ва новостей на тег) - то добавляет его во все нужные новости и в облако тегов.

б) Скрипт делает следующее - при добавлении новости (либо при изменении статуса новости на "опубликованную"!) ищет в таблице с тегами, сравнивает кей-ворды и теги, если есть совпадения, то делает нужные кейворды тегами.