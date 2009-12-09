Требуется скандинавский аукцион с доп функционалом

Скандинавский аукцион должен соотв. след. доп. требованиям к основному фукнционалу:

1) боты. Подключение к лоту и учитывание ситуации чтобы "отыгрывалась" выставленная цена товара + наценка администратора за счет кол-ва сделанных Людьми ставок и текущей аукционной стоимости лота.

2) Избранные аукционы - подписка на будущие/текущие аукционы.

3) Лот месяца.

4) VIP клуб. Вводим дополнительный раздел в панели администратора, в котором будет возможность указать цену, обозначающую месячную сумму трат на аукционе пользователями, при привышении которой пользователям автоматически присваивается статус VIP с отправлением им и администратору письма с уведомлением. Этим пользователям доступны товары из раздела VIP. Данный функционал должен быть реализован, но включен через 3 месяца работы аукциона.

ищется на 80-90% готовое решение с возможностью доработок.