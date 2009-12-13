Cоздать обработчик прайс-листов

Требуется граббер для shopscript. Книги с магазина OZON. Сохранение картинок маленьких\больших, описание, доп поля:Издатель, Формат, Упаковка итд. Обязателен постоянный граб новинок. Желателен опыт работы с shop-script! Всем большое спасибо, кто прислал свои предложения отвечал на вопросы.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написание небольшой программы или скрипта для обработки прайс-листов и заливки их в WebAsyst Shop Script.
Нужно сделать программный продукт (встроить его в сайт или сделать отдельной программой) который будет обрабатывать любой прайс лист в формате Excel и по заранее указанным ему столбцам (загружаем прайс в программу, и далее выбираем и соотносим необходимые столбцы) выбирать цену, наименование товара, описания, присваивая каждому товару уникальный номер (АРТИКУЛ) и на выходе выдавать прайс в формате удобным для заливки на сайт.
При этом нужно чтобы программа сама замечала изменения в прайс листах поставщиков и меняла цены , а также убирала товары которых нет в наличии и создавала новый артикул для новых товаров (один раз и навсегда). Программа также должна отслеживать что в некоторых прайс листах товары пересекаются, причем названия одних и тех же товаров, в разных прайс листах могут не совпадать, поэтому "подозрительные" товары должны попадать в отдельную панель, для ручной сортировки и связки одинаковых товаров (т.е. программа должна работать в режиме "обучение")
И последний фактор: описания товаров будут редактироваться копирайтерами, надо реализовать отдельный вход для копирайтеров в скрипт / программу, и если у какого-либо товара изменено описание, то при ежедневной загрузке свежих прайс-листов, описание не должно меняться, а только наличие товаров и их цена
Оплата строго по факту выполнения (возможна разбить на 2 части - после окончания половины работ и по окончании, для лиц с хорошей репутацией)
Примеры прайс-листов в приложении
Бюджет на данный проект ограничен.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Требуется написание CMS. Пример сайта http://www.kvartirka34.ru/. В CMS должна быть такая же функциональность как на этом сайте. Т.е с помощью CMS возможно было создать такой же сайт. Интересует стоимость и сроки.Веб-программирование13 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужен парсер Dmoz. Точнее в скрипте выбираешь категорию из dmoz, и он многопоточно проверяет все домены на занятность через определённый севрис. Все свободные домены выводит в список. Сложности тут нет никакой. Нужно сделать быстро.Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Необходимо разработать партнерскую программу для сайта. Если клиент перешел на сайт по партнерской ссылке и совершил покупку, то партнер получает вознаграждение.Закрыт14 лет назад
- $60
Нужно написать 2 скрипта. Один - парсер выдачи Google по определенному запросу. Парсить должен первые 20 сайтов, после того как напарсил урлы - нужно в скрипте получить их показатели, типа pr, возраст сайта и т.д. Второй ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Адрес сайта http://www.blog-map.ru На сайте карта google maps, если карту сдвинуть при помощи drag&drop, подсказки (tooltip) у марекров на карте не двигаются вместе с картой, а остаются на месте. Наблюдается только в google chrome всех версий. Можно ...Завершен14 лет назад
Ищу программиста PHP для совместного создания простой браузерной игры. Необходимо иметь знания в области прикручивания платёжных систем (WMMerchant) Сразу предупреждаю что оплату смогу произвести только по окончанию работы. А т.е. в конце месяца. Что необходимо сделать - Регистрация - Платная ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
Все в приложении. Извините за кривое тз - изложил как мог. Пишите в личку.Завершен14 лет назад
Нужно вот что. Насколько я в курсе - это называется агрегация контента. Хорошего ТЗ, как обычно, у меня нет. Что бы на живом примере: есть сайт http://www.goliypiter.ru нужно написать программу которая будет сама собирать в него ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Сайт http://www.wunderkind.kiev.ua Есть 2 задачи: 1. Нужен человек, к-й может по мере необходимости вносить дополнения в сайт: добавить товар/страницу/выложить фото/добавить страну/магазин/изменить вид страницы, порядок расположения товаров и т.п. Хорошо бы со знанием англ.языка, чтобы сделать сайт ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад