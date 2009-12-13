Cоздать обработчик прайс-листов

Требуется написание небольшой программы или скрипта для обработки прайс-листов и заливки их в WebAsyst Shop Script.

Нужно сделать программный продукт (встроить его в сайт или сделать отдельной программой) который будет обрабатывать любой прайс лист в формате Excel и по заранее указанным ему столбцам (загружаем прайс в программу, и далее выбираем и соотносим необходимые столбцы) выбирать цену, наименование товара, описания, присваивая каждому товару уникальный номер (АРТИКУЛ) и на выходе выдавать прайс в формате удобным для заливки на сайт.

При этом нужно чтобы программа сама замечала изменения в прайс листах поставщиков и меняла цены , а также убирала товары которых нет в наличии и создавала новый артикул для новых товаров (один раз и навсегда). Программа также должна отслеживать что в некоторых прайс листах товары пересекаются, причем названия одних и тех же товаров, в разных прайс листах могут не совпадать, поэтому "подозрительные" товары должны попадать в отдельную панель, для ручной сортировки и связки одинаковых товаров (т.е. программа должна работать в режиме "обучение")

И последний фактор: описания товаров будут редактироваться копирайтерами, надо реализовать отдельный вход для копирайтеров в скрипт / программу, и если у какого-либо товара изменено описание, то при ежедневной загрузке свежих прайс-листов, описание не должно меняться, а только наличие товаров и их цена

Оплата строго по факту выполнения (возможна разбить на 2 части - после окончания половины работ и по окончании, для лиц с хорошей репутацией)

Примеры прайс-листов в приложении

Бюджет на данный проект ограничен.