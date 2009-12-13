Написание CMS

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок234 просмотра
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Требуется написание CMS. Пример сайта http://www.kvartirka34.ru/. В CMS должна быть такая же функциональность как на этом сайте. Т.е с помощью CMS возможно было создать такой же сайт. Интересует стоимость и сроки.

14 лет назад
gromov7
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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