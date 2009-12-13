2 разных php скрипта: парсер и генератор блогов

Нужно написать 2 скрипта.

Один - парсер выдачи Google по определенному запросу. Парсить должен первые 20 сайтов, после того как напарсил урлы - нужно в скрипте получить их показатели, типа pr, возраст сайта и т.д.

Второй скрипт для автосоздания блогов на одном из бесплатных блогхостов (при личном общении уточню на каком). Желательно реализовать с помощью класса Snoopy или curl.

За всю работу - плачу 40WMZ. Предложения жду на [email protected]