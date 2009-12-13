Флеш-приложение, подставить фото в коллаж

Необходимо разработать Флеш-приложение, суть которого состоит в возможности загрузить фото и подставить лицо из него в уже нарисованный коллаж.

Получается электронная аналогия фото-коллажей с вырезом для лица.

Пример: http://www1.americangreetings.com/ecards/display.pd?prodnum=3168517&Ne=374362&N=374718+374226+374007&offset=5&Ns=P_NEWNESS|1||P_PERFORMANCE_NUMBER|1

Требуется разработать только функционал, все уже отрисовано.

Функциональность:

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- Выбор одного из коллажей.

- Возможность загрузить дону или две фотографии (зависит от сюжета коллажа).

- Возможность перемещать, поворачивать и изменять размер яркость и контраст загруженного фото. А также, возможность трансформировать фото, чтобы оно вписывалось в композицию (грубо говоря в отверстие для лица).

- Возможность сохранить, распечатать или отправить по эл. почте результат.

Желательно возможность сохранения статистки использования прложения: количество запусков и время выполнения.

Последовательность действий пользователя:

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1) Человек попадает на страницу, на которой у него есть возможность выбрать один из трех "макетов" для подстановки своего лица.

2) После выбора, появляется выбранный им макет с возможностями:

"ИНСТУКЦИЯ", "ДЕМОНСТРАЦИЯ" или "НАЧАТЬ"

2.1) инструкция - он попадет на страницу с инструкциями (инструкции потом предоставим)

2.2) демонстрация - виде-ролик иллюстрирующий последовательность действий и принцип работы (ролик предоставим)

2.3) начать

ВАЖНО: при нажатии одно из трех пунктов, нужно, чтобы система фиксировала кол-во кликов (если есть возможность), дату и время

3) появляется картинка с диалогом для загрузки фотографии (фотографий). Если фотографии две, нужно, чтобы для каждой было свое окошко и своя кнопка "ЗАГРУЗИТЬ"

4) После загрузки фотографии появилась кнопка "далее".

5) Далее будет возможность уменьшить, увеличить, повернуть и т.д. эту фотографию. ДАЛЕЕ

6) Появляется три кнопки:

СОХРАНИТЬ

НАПЕЧАТАТЬ

ОТПРАВИТЬ ДРУГУ

при нажатии на одну из кнопок, нужно чтобы аналогично п.2 фиксировать кол-во кликов (и по возможности время)

Еще раз повторюсь - необходимо разработать только функционал - все дизайны уже отрисованы.