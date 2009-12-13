Флеш-приложение, подставить фото в коллаж

Приглашаю программиста PHP и MySQL, для создания интернет магазина, видимо понадобится адаптировать, и дописать функционал к готовому движку... я для начала остановился на Shop-script (ничего лишнего), но рассмотрю и Ваши рекомендации... дизайн я сам ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать Флеш-приложение, суть которого состоит в возможности загрузить фото и подставить лицо из него в уже нарисованный коллаж.
Получается электронная аналогия фото-коллажей с вырезом для лица.
Пример: http://www1.americangreetings.com/ecards/display.pd?prodnum=3168517&Ne=374362&N=374718+374226+374007&offset=5&Ns=P_NEWNESS|1||P_PERFORMANCE_NUMBER|1
Требуется разработать только функционал, все уже отрисовано.
Функциональность:
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- Выбор одного из коллажей.
- Возможность загрузить дону или две фотографии (зависит от сюжета коллажа).
- Возможность перемещать, поворачивать и изменять размер яркость и контраст загруженного фото. А также, возможность трансформировать фото, чтобы оно вписывалось в композицию (грубо говоря в отверстие для лица).
- Возможность сохранить, распечатать или отправить по эл. почте результат.
Желательно возможность сохранения статистки использования прложения: количество запусков и время выполнения.
Последовательность действий пользователя:
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1) Человек попадает на страницу, на которой у него есть возможность выбрать один из трех "макетов" для подстановки своего лица.
2) После выбора, появляется выбранный им макет с возможностями:
"ИНСТУКЦИЯ", "ДЕМОНСТРАЦИЯ" или "НАЧАТЬ"
2.1) инструкция - он попадет на страницу с инструкциями (инструкции потом предоставим)
2.2) демонстрация - виде-ролик иллюстрирующий последовательность действий и принцип работы (ролик предоставим)
2.3) начать
ВАЖНО: при нажатии одно из трех пунктов, нужно, чтобы система фиксировала кол-во кликов (если есть возможность), дату и время
3) появляется картинка с диалогом для загрузки фотографии (фотографий). Если фотографии две, нужно, чтобы для каждой было свое окошко и своя кнопка "ЗАГРУЗИТЬ"
4) После загрузки фотографии появилась кнопка "далее".
5) Далее будет возможность уменьшить, увеличить, повернуть и т.д. эту фотографию. ДАЛЕЕ
6) Появляется три кнопки:
СОХРАНИТЬ
НАПЕЧАТАТЬ
ОТПРАВИТЬ ДРУГУ
при нажатии на одну из кнопок, нужно чтобы аналогично п.2 фиксировать кол-во кликов (и по возможности время)
Еще раз повторюсь - необходимо разработать только функционал - все дизайны уже отрисованы.
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