Требуется доработка проекта на PHP

Установил скрипт вот ссылка на сайт http://click.webkyber.ru/advertiser.php , а на нем не работает капча тоесть не загружается картинка, меня интересует сколько будет стоить чтоб это исправить ?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо прикрутить к существующему проекту WebMoney интерфейс X11. Запретить регистрацию пользователей с аттестатом ниже формального. Есть ещё некоторые пожелания, можем обсудить после выполнения главной задачи.
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