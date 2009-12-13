Функционал для сайта

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок198 просмотров
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Нужно сделать функционал для сайта примерно как на главной странице hp.ru

- "красивое" переключение вкладок

- весь контент без перехода на другие страницы (ajax, без фреймов)

подробного ТЗ пока нет,

интересует сколько это примерно будет стоить?

14 лет назад
Mogwai1
Иван 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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