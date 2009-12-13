Нужен модуль для CMS DLE версии 8.3 с настройками в админ-панели.

Информация про модуль.

Модуль ограничения количества коментариев в сутку (24 часа) за скрытый текст (стандартный hide) например 5 коментариями (количество можно задать в админке модуля) для определённой группы (группу можно задать в админке модуля). После того как был оставлен коментарий, скрытый текст в новости стаёт доступный пользователю.