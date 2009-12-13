Кеш картинок, редирект, парсер XML

Нужно сделать смс платник, дизайн есть и уже сверстан надо лишь подключить биллинг к защищенному контенту + поправить java код. Биллинг надо smscoin.ru + свой сторонний.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать скрипт каталога товаров.
1. сделать возможность кеширования картинок на сервер.
2. спрятать реальный URL картинки через редирект, если картинка не кешируется.
3. спрятать реальный URL гиперссылки на партнера через редирект.
4. доработать парсер XML, чтоб справлялся с большими прайсами.
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