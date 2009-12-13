Флеш-анимация (flash)

Нужна флеш картинка (adobe flash) на первую (home) страницу сайта.

Примерный размер 750 x 300.

Флешка по типу: разные разделы-иконки страниц сайта и лупа, движущаяся вместе с мышкой. Если лупа наезжает (в смысле наводится мышкой) на иконку, иконка увеличивается. По клику - переход на соответствующую страницу сайта (с небольшим спецэффектом - типа вспыхивания). Иконки - считайте что это товары разные (точнее разделы с товарами). Типа канцелярия: ручки, бумага, для школы, для офиса и тд.

И - как-то это все оживить, чтобы сразу было видно что это живой банер - типа цветы колыхающиеся, или девушка работающая (или что-нибудь еще).

Графических материалов никаких нет. Все - ваше (надо подбирать или делать).

Должно быть красиво и качественно. Нужен креатив, красивая графика.

Управляться флешка должна из xml файла (или похожим образом но из-вне).

Обязательна передача всех прав (в т.ч.авторских).

В предложении укажите:

1) Ссылку/ссылки на ваши работы. А лучше - в виде pdf файла все заслать.

2) Две цены укажите - а) в случае если работа не понравится и мне будет очевидно что ее нельзя улучшить.

(в этом случае я не буду использовтаь эту работу). и б) в случае если работа понравится

и ее можно будет доработать и принять. (и она будет использоваться)

3) ваши контактные данные - город, телефон, icq, skype.

4) если есть - интересен ваш опыт в программировании flash. (ActionScript и тд.)

А также интересен ваш опыт в php. А также во Flex и Ruby-on-Rails (это для дальнейшего может понадобится)

Предложения шлите на почту beaprog (собка) gmail (тчк) com.

С уважением,

Ярослав.