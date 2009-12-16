Коменты не работают

Веб-программированиеЗавершен7 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При попытке добавления комментариев вот такая беда:

Notice:

Text: Undefined index: SessionCode

File: /home/berdyans/public_html/vote-me.ru/lib/session.class.php

Line: 64

Call Stack:

errorHandler(8, "Undefined index: SessionCode", "/home/berdyans/public_html/vote-me.ru/lib/session.class.php", 64, array())

/home/berdyans/public_html/vote-me.ru/lib/session.class.php [64]

Session->fetch("SessionCode")

/home/berdyans/public_html/vote-me.ru/lib/vImage.lib.php [33]

vImage->loadCodes()

/home/berdyans/public_html/vote-me.ru/user.php [242]

include("/home/berdyans/public_html/vote-me.ru/user.php")

/home/berdyans/public_html/vote-me.ru/index.php [315]

КТО ПОМОЖЕТ?

14 лет назад
puchit
53 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Xe-Xe
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Быстро, вовремя! положительный человек! советую всем
Отличный заказчик, оплата без задержек. рекомендую
  • Похожие заказы

  • Создание платника

    Нужно сделать смс платник, дизайн есть и уже сверстан надо лишь подключить биллинг к защищенному контенту + поправить java код. Биллинг надо smscoin.ru + свой сторонний.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт замены букв на картинки

    В заданном теге скрипт должен менять каждую букву(используются только латинские) на ссылку с соответствующей букве картинкой, например: text заменял на Кроме этого в скрипте должны присутствовать две функции: 1. Возможность задать общий отступ между картинками с буквами. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Работа с Javascript (ZKOSS)

    Ищу человека, который отлично знает js. Есть проект, написанный на Java+Zkoss (zkoss.org), это gps трекинг. Подключена карта Google, нужно еще подключить карты Openstreet и Microsoft. То есть знание zkoss – это огромный плюс

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Флеш-анимация (flash)

    Нужна флеш картинка (adobe flash) на первую (home) страницу сайта. Примерный размер 750 x 300. Флешка по типу: разные разделы-иконки страниц сайта и лупа, движущаяся вместе с мышкой. Если лупа наезжает (в смысле наводится мышкой) на иконку, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль для CMS DLE версии 8.3

    $10

    Нужен модуль для CMS DLE версии 8.3 с настройками в админ-панели. Информация про модуль. Модуль ограничения количества коментариев в сутку (24 часа) за скрытый текст (стандартный hide) например 5 коментариями (количество можно задать в админке модуля) для ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Кеш картинок, редирект, парсер XML

    Нужно доработать скрипт каталога товаров. 1. сделать возможность кеширования картинок на сервер. 2. спрятать реальный URL картинки через редирект, если картинка не кешируется. 3. спрятать реальный URL гиперссылки на партнера через редирект. 4. доработать парсер XML, чтоб справлялся ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Вывод тем на форуме IPB

    $5

    Здравствуйте =) Есть форум IPB 2.3.6 помогите пожалуйста сделать вывод последних пяти тем на главной странице форума в левом верхнем углу, как тут: _http://c-s.net.ua/forum/index.html?

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Требуется доработка проекта на PHP

    Надо прикрутить к существующему проекту WebMoney интерфейс X11. Запретить регистрацию пользователей с аттестатом ниже формального. Есть ещё некоторые пожелания, можем обсудить после выполнения главной задачи.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад