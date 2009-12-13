Установить и настроить торрент "TorrentPier"

Нужно сделать смс платник, дизайн есть и уже сверстан надо лишь подключить биллинг к защищенному контенту + поправить java код. Биллинг надо smscoin.ru + свой сторонний.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен знающий человек который настоит торрент
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