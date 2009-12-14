Скрипт замены букв на картинки

В заданном теге скрипт должен менять каждую букву(используются только латинские) на ссылку с соответствующей букве картинкой, например:

text заменял на

Кроме этого в скрипте должны присутствовать две функции:

1. Возможность задать общий отступ между картинками с буквами. (положительный или отрицательный)

2. Самое важное - кернинг. Возможность прописывать условия при которых отступ между определёнными буквами менялся на заданное значение (положительное или отрицательное). Например между такими буквами как VA или LT, и так далее их будет много. Все возможные условия сочетаний я буду делать сам, главное наличие самой функции.

Изображения букв имеются, всё уже продуманно и сделано должным образом.

Кроме стандартных строчных и заглавных латинских букв будут присутствовать ещё кавычки « » и апостроф `

PS Я знаю о существовании ряда скриптов заменяющих текст на картинку (обычно из напрямую ttf шрифтов), все они избыточны и не обладают настройками кернинга между буквами.

На сайте уже используется jquery.

Пишите цену, пожалуйста.