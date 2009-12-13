Доработать ShopCMS

Здравствуйте, есть движок ShopCMS 3 RC2

Нужно селать такое:

Для каждого товара я буду ставить свою валюту и цену соответствующую по этой валюте, в панели администратирования я буду в настройках валют буду ставить курс на сегоднейший день по ЦБ РФ соответстенно везде все цены будут меняться

Без предоплаты! Желательно что бы вы уже работали с ShopCMS и имеете портфолио в данной области