Доработать ShopCMS

Нужно сделать смс платник, дизайн есть и уже сверстан надо лишь подключить биллинг к защищенному контенту + поправить java код. Биллинг надо smscoin.ru + свой сторонний.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, есть движок ShopCMS 3 RC2
Нужно селать такое:
Для каждого товара я буду ставить свою валюту и цену соответствующую по этой валюте, в панели администратирования я буду в настройках валют буду ставить курс на сегоднейший день по ЦБ РФ соответстенно везде все цены будут меняться
Без предоплаты! Желательно что бы вы уже работали с ShopCMS и имеете портфолио в данной области
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