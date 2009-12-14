Синтаксис замены строки

Есть такая вот строка в базе:

(this.options[this.selectedIndex].value)

Нечаяно поменял несколько в нескольких местах базы на:

(this.options[this.selected2ya].value)

(this.options[this.selected3ya-4ya].value) и т.п

как мне поменять (массово) все эти строки обратно в

(this.options[this.selectedIndex].value)

Скачал базу открыл её в dreamweaver а составить синтаксис не смог.

Если кому нетрудно помогите за отзыв!