Дописать пару функций к скрипту

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок219 просмотров
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Есть скрипт,нормально выполняющий свою работу.

Требуется дописать к нему пару функций.Скрипт не заумный,кода мало.

Подробности в ICQ

14 лет назад
BossHunter
45 летВеликобритания
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
JooZ
49 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$65
3 дня
После исправлений внесенных Шклярук Андрей (JooZ) в наш скрипт. Скрипт полностью перестал функционировать. Сильно накосячив в коде рабочего скрипта и немного изменив интерфейс за полчасика работы Шклярук Андрей (JooZ) сказал, что PHP с RAR не дружит и поэтому больше он ничего делать не собирается. Не забыв при этом сразу потребовать полной оплаты вперёд. На просьбы вернуть скрипту хотя бы рабочее состояние такое как было до внесения им в него изменений он сказал, что сделает это только за дополнительную плату. И только после полной оплаты того что он так и не сделал, а только разрушил всю работу нашего скрипта. Я уже ничего не говорю о графике появления на связи Шклярук Андрей (JooZ) который выходил на связь раз в неделю. В итоге что мы имеем после работы с Шклярук Андрей (JooZ) : а) Разрушенный скрипт б) Потерянное время в) Вымотанные нервы г) Серьёзные простои в работе д) Выкинутые деньги Если вы хотите на собственной шкурке пройтись по всем вышеупомянутым пунктам "АБВГД" то Шклярук Андрей (JooZ) это то что вам нужно!
После того, как все задания из ТЗ были выполнены, я предложил рассчитаться - на что заказчик перестал отвечать в ICQ и на E-mail.
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