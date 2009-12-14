Дописать пару функций к скрипту

После исправлений внесенных Шклярук Андрей (JooZ) в наш скрипт. Скрипт полностью перестал функционировать. Сильно накосячив в коде рабочего скрипта и немного изменив интерфейс за полчасика работы Шклярук Андрей (JooZ) сказал, что PHP с RAR не дружит и поэтому больше он ничего делать не собирается. Не забыв при этом сразу потребовать полной оплаты вперёд. На просьбы вернуть скрипту хотя бы рабочее состояние такое как было до внесения им в него изменений он сказал, что сделает это только за дополнительную плату. И только после полной оплаты того что он так и не сделал, а только разрушил всю работу нашего скрипта. Я уже ничего не говорю о графике появления на связи Шклярук Андрей (JooZ) который выходил на связь раз в неделю. В итоге что мы имеем после работы с Шклярук Андрей (JooZ) : а) Разрушенный скрипт б) Потерянное время в) Вымотанные нервы г) Серьёзные простои в работе д) Выкинутые деньги Если вы хотите на собственной шкурке пройтись по всем вышеупомянутым пунктам "АБВГД" то Шклярук Андрей (JooZ) это то что вам нужно!