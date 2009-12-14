Дописать пару функций к скрипту

Нужен скрипт для выдачи заданий, приёма кодов и т.д. По типу как DozoR, Encounter, ActionGameTool.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть скрипт,нормально выполняющий свою работу.
Требуется дописать к нему пару функций.Скрипт не заумный,кода мало.
Подробности в ICQ
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