Нужно перевести технический (ИТ) текст на русский. Файл приложен.
Перевод на английский
Проект исключительно для переводчиков-профессионалов, а не любителей.
от вас цена в рублях за все, сроки
оплата wmr или сбербанк
срок 11-12 июня
Заявки фрилансеров
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