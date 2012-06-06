Проект 800 стр. (Deu>Rus, энергосбережение)

Уважаемые коллеги,

Для участия в текущем проекте бюро переводов Easy Talk www.etalk24.com требуются переводчики немецкого языка.

Информация о проекте:

- Яз. пара Deu>Rus

- Энергосберегающие технологии (энергетика, строительство, право) Тексты являются частью образовательного курса.

- Объем более 800 стр. по 250 слов

- Сроки с 07 июня по 07 августа

- Бюджет 3 USD за 250 слов исходного текста (~1800 зн. с пробелами)

- Часть работы будет производиться онлайн на платформе заказчика, часть работа с pdf, MS Word и MS Excel

- Административная поддержка со стороны компании будет оказана

Требования к исполнителям

- Опыт работы переводчиком эквивалентный 3 и более годам полной занятости

- Возможность уделять проекту от 20 часов в неделю

- Постоянный доступ в Интернет

– Возможность приступить к работе незамедлительно

В приложении Вы найдете текст для ознакомления, а также выполнения в качестве тестового задания. Тестовые задания принимаются до 12.06 включительно. Просьба выполненные тестовые задания и резюме высылать на [email protected]