Нужно перевести технический (ИТ) текст на русский. Файл приложен.
Проект 800 стр. (Deu>Rus, энергосбережение)
Уважаемые коллеги,
Для участия в текущем проекте бюро переводов Easy Talk www.etalk24.com требуются переводчики немецкого языка.
Информация о проекте:
- Яз. пара Deu>Rus
- Энергосберегающие технологии (энергетика, строительство, право) Тексты являются частью образовательного курса.
- Объем более 800 стр. по 250 слов
- Сроки с 07 июня по 07 августа
- Бюджет 3 USD за 250 слов исходного текста (~1800 зн. с пробелами)
- Часть работы будет производиться онлайн на платформе заказчика, часть работа с pdf, MS Word и MS Excel
- Административная поддержка со стороны компании будет оказана
Требования к исполнителям
- Опыт работы переводчиком эквивалентный 3 и более годам полной занятости
- Возможность уделять проекту от 20 часов в неделю
- Постоянный доступ в Интернет
– Возможность приступить к работе незамедлительно
В приложении Вы найдете текст для ознакомления, а также выполнения в качестве тестового задания. Тестовые задания принимаются до 12.06 включительно. Просьба выполненные тестовые задания и резюме высылать на [email protected]
Заявки фрилансеров
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