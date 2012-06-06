Перевести тему WP с английского, формат .po

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Закрыт6 заявок182 просмотра

Приветствую,

во сложении файл .po английской версии, необходимо перевести на RU

и сгенерировать файл .mo

если вы не в курсе, как пользоваться файлами .po

то нужно будет просто сделать перевод, см вложение файл html.zip

пожалуйста оцените стоимость

и определите сроки.

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13 лет назад
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