Перевести тему WP с английского, формат .po

Приветствую,

во сложении файл .po английской версии, необходимо перевести на RU

и сгенерировать файл .mo

если вы не в курсе, как пользоваться файлами .po

то нужно будет просто сделать перевод, см вложение файл html.zip

пожалуйста оцените стоимость

и определите сроки.