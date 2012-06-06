Нужно перевести технический (ИТ) текст на русский. Файл приложен.
Перевод с русского на англ, франц., немецкий
Здравствуйте, коллеги.
В рамках мультиязычного проекта есть необходимость:
а) в переводе 120-ти учетных страниц с русского языка на Французский и Немецкий
б) Англо-русском переводе небольшой книжки по музыке.
Ставки:
а) Франц-245 руб за 1800 знаков
б) Немецк- 235 руб за 1800 знаков
Оплата вебмани,я.деньги, киви-кошелек по факту, также возможна оплата по частям.
Сроки-выходные дни (в вс нужна хотя бы 1/3 часть объема а), проект б) менее срочен, но не менее важен).
Пишите объем, который готовы освоить за выходные.
Обращаю ваше внимание на то, что требуется грамотный качественный перевод. Если вы уверены в своих силах, пишите в скайп zaminza74, либо добавляйтесь в проект. К подбору исполнительно подхожу серьезно, будет проверка по 1-й части выполненного перевода.
Жду исполнителей.
Всем спасибо за внимание.
Заявки фрилансеров
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