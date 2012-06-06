С немецкого на русский

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Закрыт8 заявок170 просмотров

Нужно перевести сопроводительный документ с немецкого на русский, 5 неполных страниц. Сохранить структуру исходного документа.

В приложении заскриненный кусочек текста.

Ваши предложения по цене и срокам?

13 лет назад
Ineya
Тома 
42 года
18 лет в сервисе
Была
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров