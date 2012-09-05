Перевод+адаптация с англ. на рус. Тема: микрофоны.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен9 заявок279 просмотров

Техническое задание.

Необходимо сделать литературно-технический перевод с адаптацией текста для уникального описания товара.

Тема: техническое описание микрофонов и радиосистем.

Требования к исполнителю: техническая грамотность, чёткое понимание характеристик и основных параметров микрофонов.

Для создания описания товара используем следующие подразделы товарной позиции с сайта www.lewitt-audio.com:

Description

Features and Applications

Technical Data

Готовый материал предоставляется в виде:

Преамбула (рекламный текст, общая информация о товаре) Description

Область применения Features and Applications

Технические характеристики (табличный вид): Features and Applications и Technical Data

Объём работы:

Список товаров:

http://www.lewitt-audio.com/What_we_do.asp?type=Recording

LCT серия

LCT140

LCT240

LCT340

LCT640

LCT840

LCT940

MTP серия

MTP240DMs

MTP340CMs

MTP440DM

MTP540DMs

DTP серия

DTP340TT

DTP340REX

DTP640REX

DTPBeatKit6

DTPBeatKitPro7

LTS серия

LTS240Dual C+D

LTS240Diversity C+D

Общая информация:

Warranty (в разделе get supported)

Our Story (в разделе who we are)

13 лет назад
ALLEGRO-MUSIC
Евгений 
44 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

eugenesheremet
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$90
4 дня
Евгений спасибо за работу! Сделано всё быстро и качественно! Уже описания на нашем сайте во всей красе: http://allegro.com.ua/dir.php?search_words=lewitt Скоро будут новые заказы к Вам от нас.
Евгений отличный заказчик: правильно ставит задачу, поясняет, если что непонятно, вовремя оплачивает работу. Очень надеюсь продолжать с вами сотрудничество!

Заявки фрилансеров

eugenesheremet
Евгений 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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