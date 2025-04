Перевод+адаптация с англ. на рус. Тема: микрофоны.

Техническое задание.

Необходимо сделать литературно-технический перевод с адаптацией текста для уникального описания товара.

Тема: техническое описание микрофонов и радиосистем.

Требования к исполнителю: техническая грамотность, чёткое понимание характеристик и основных параметров микрофонов.

Для создания описания товара используем следующие подразделы товарной позиции с сайта www.lewitt-audio.com:

Description

Features and Applications

Technical Data

Готовый материал предоставляется в виде:

Преамбула (рекламный текст, общая информация о товаре) Description

Область применения Features and Applications

Технические характеристики (табличный вид): Features and Applications и Technical Data

Объём работы:

Список товаров:

http://www.lewitt-audio.com/What_we_do.asp?type=Recording

LCT серия

LCT140

LCT240

LCT340

LCT640

LCT840

LCT940

MTP серия

MTP240DMs

MTP340CMs

MTP440DM

MTP540DMs

DTP серия

DTP340TT

DTP340REX

DTP640REX

DTPBeatKit6

DTPBeatKitPro7

LTS серия

LTS240Dual C+D

LTS240Diversity C+D

Общая информация:

Warranty (в разделе get supported)

Our Story (в разделе who we are)