140 страниц А4 печатного текста размером 14 пкс. Цены и сроки?
Перевод+адаптация с англ. на рус. Тема: микрофоны.
Техническое задание.
Необходимо сделать литературно-технический перевод с адаптацией текста для уникального описания товара.
Тема: техническое описание микрофонов и радиосистем.
Требования к исполнителю: техническая грамотность, чёткое понимание характеристик и основных параметров микрофонов.
Для создания описания товара используем следующие подразделы товарной позиции с сайта www.lewitt-audio.com:
Description
Features and Applications
Technical Data
Готовый материал предоставляется в виде:
Преамбула (рекламный текст, общая информация о товаре) Description
Область применения Features and Applications
Технические характеристики (табличный вид): Features and Applications и Technical Data
Объём работы:
Список товаров:
http://www.lewitt-audio.com/What_we_do.asp?type=Recording
LCT серия
LCT140
LCT240
LCT340
LCT640
LCT840
LCT940
MTP серия
MTP240DMs
MTP340CMs
MTP440DM
MTP540DMs
DTP серия
DTP340TT
DTP340REX
DTP640REX
DTPBeatKit6
DTPBeatKitPro7
LTS серия
LTS240Dual C+D
LTS240Diversity C+D
Общая информация:
Warranty (в разделе get supported)
Our Story (в разделе who we are)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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