Tехнический перевод

Очень ответственный и надежный заказчик. Интеллигентен в общении. Четкое задание без излишних уточнений. Своевременная предоплата и оплата. Интересный материал для перевода и верстки с английского на русский язык. С удовольствием продолжаю сотрудничать. Спасибо!