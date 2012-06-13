Tехнический перевод

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Завершен6 заявок180 просмотров

Требуется выполнить качественный технический перевод нескольких инструкций к оборудованию для видео-наблюдения. Исходники - в формате pdf. Необходимо сохранить верстку, т.е. получить на выходе инструкции на русском языке, идентичные исходникам, в формате pdf.

13 лет назад
Vladimir2373
Владимир 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$50
2 дня
Выполнил технический перевод с английского на русский язык + верстку нескольких инструкций к оборудованию для видеонаблюдения. Качественно и к оговоренному сроку.
Очень ответственный и надежный заказчик. Интеллигентен в общении. Четкое задание без излишних уточнений. Своевременная предоплата и оплата. Интересный материал для перевода и верстки с английского на русский язык. С удовольствием продолжаю сотрудничать. Спасибо!

Заявки фрилансеров

IgorStep
Степ 
44 года
15 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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