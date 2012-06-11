Перевод материалов по нумерологии на русский язык

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Закрыт31 заявка285 просмотров

Есть таблица Excel с материалами по нумерологии на английском языке, нужно перевести колонку с названием "text" на русский язык. Файл для перевода в приложении.

13 лет назад
FrozenBird
42 года
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

SM-Group
Анна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$25
1 день

Заявки фрилансеров

SM-Group
Анна 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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