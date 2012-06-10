Срочно. Перевод с немецкого на русский

Нужно как можно быстрее перевести 23 страницы (10 870 слов) с немецкого на русский.

Пишите цену и конкретные сроки. Тем кто тут пару недель и без отзывов просьба на этот проект не отписываться.

Так же не беспокоться тем, кто пользуется всякими програмками типа Промта или Гугл транслятором, скачать и поставить такое я и сам в состоянии.

Оплата производится только после того как я проконтролирую текст и заказчик примет его. (2-3 дня)

Хоть это и срочный проект, качество прежде всего. Пожалуйста пишите РЕАЛЬНЫЕ сроки.

Оплата по системе Контакт, в самом крайнем случае вебмани.

Возможно так же и продолжение сотрудничества, это будет зависеть от того как всё пройдёт.

Кусочек текста в аттаче