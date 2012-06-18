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Перевод текста на скриншотах с немецкого на англ.
Есть три-четыре абзаца текста на немецком языке.
Терминология техническая и юридическая.
Нужно перевести на английский.
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