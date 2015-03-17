Перевод Договора на предоставление рекламных услуг

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Перевести на англ.язык

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (Размещение рекламной продукции)

2 страницы

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7 . РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Срок - 6 часов

Оплата - 5 вмз

13 лет назад
BuJina
41 год
17 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

VetaPopova
Попова 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
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Заявки фрилансеров

VetaPopova
Попова 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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