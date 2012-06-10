Требуется перевод 35 тыс символов информации о музыканте. Два интервью, которые надо сократить до 5 тыс. символов и информация о дискографии. Текст простой, но перевод требуется литературный, а не «гугл тренслейт с правками». ...
Хобби
Кто сможет перевести описание модели для вязания спицами с итальянского? Очень нужна помощь
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $19Переводы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно как можно быстрее перевести 23 страницы (10 870 слов) с немецкого на русский. Пишите цену и конкретные сроки. Тем кто тут пару недель и без отзывов просьба на этот проект ...Переводы6 заявокЗакрыт13 лет назад
Уважаемые переводчики, Для крупного проекта требуются переводчики с анг на рус, имеющие опыт работы в переводе статей и инструкций в нефтегазовой отрасли. Обязательно выполнение тестового переводаПереводы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
перевод 3 страниц эзотерического текста 1763 слова знаков без пробелов - 7352 знаков с пробелами - 9078 прогноз изменения энергий в июле 2012 текст здесь http://forumlight.ru/akashi-july.htmЗавершен13 лет назад
Есть три-четыре абзаца текста на немецком языке. Терминология техническая и юридическая. Нужно перевести на английский.Завершен13 лет назад
Перевести на англ.язык ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ (Размещение рекламной продукции) 2 страницы 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ...Завершен13 лет назад
- $50
Здравствуйте! Необходимо перевести статьи публицистического жанра по тематике Healthcare. Тексты написаны лёгким, живым языком. В переводе ожидаю сохранения такого стиля и грамотности изложения. Одна статья в среднем: 2500-3000 символов ...Переводы36 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Техническое задание. Необходимо сделать литературно-технический перевод с адаптацией текста для уникального описания товара. Тема: техническое описание микрофонов и радиосистем. Требования к исполнителю: техническая грамотность, чёткое понимание характеристик и ...Завершен13 лет назад
140 страниц А4 печатного текста размером 14 пкс. Цены и сроки?Переводы28 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется выполнить качественный технический перевод нескольких инструкций к оборудованию для видео-наблюдения. Исходники - в формате pdf. Необходимо сохранить верстку, т.е. получить на выходе инструкции на русском языке, идентичные исходникам, в формате pdf.Завершен13 лет назад