FrozenBird

Алексей Димитров FrozenBird

 
41 годБеларусь/Витебск
18 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Локализация на английский язык

    Нужна локализация некоторых строк программы-антирадара для iOS на английский язык. Файл расположен по ссылке:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FSenL9AuYRtkfZ2wC9x2NeEnhyUpIk9fFW1lkkrz2JU/edit?usp=sharing Служебные символы %@ , \n, %@% в английском тексте нужно поставить там же, где они стоят в оригинале (колонка ru).

    iOS
    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Создание звуков

    Нужно создать 3 звука, такие же как в примерах. Звуки одиночные, без зацикливаний. Использоваться будут в качестве повторяющегося предупреждения о превышении скорости.  Два примера доступны по ссылкам, третий - во вложении. Звук 1: https://www.youtube.com/watch?v=t9UPG4KJrx8 Звук 2: https://www.youtube.com/watch?v=fYFIIhpJJ3M (звук, который в ...

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод текста на английский

    Нужно перевести текст с русского на английский, исходный текст находится по адресу https://docs.google.com/document/d/1aKIYTQV-A31F0j9yZI_TT5EMQqZ3Km-OA-ctPSFvbYo/edit?usp=sharing

    Переводы33 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Озвучивание текста для мобильного приложения

    Есть приложение для iOS, которое предупреждает водителя об опасностях на дороге (камеры, мобильные посты и т.д.). В текущей версии приложения мы использовали встроенную озвучку. Сейчас мы планируем выпустить новую версию приложения, с озвучиванием от "живого" ...

    iOSПриложение для iOS
    Озвучивание1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перевод доверенности

    Нужно перевести текст доверенности с английского языка на русский. Документ во вложении.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Обзор приложения для iPhone/iPad

    Нужно написать обзор приложения "Шедевры классической музыки" (https://itunes.apple.com/ru/app/id561895879&amp;mt=8) . В тексте нужно вставить 4-5 iPhone скриншотов приложения (их можно загрузить по ссылке выше). Объем и примерный стиль написания обзора можно посмотреть в этой статье: ...

    PHP
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Поиск русских названий классических композиций

    Есть файл Excel с английскими названиями 172 классических композиций. Нужно найти или перевести русское название композиции и внести в исходный Excel файл в колонку name_ru. Файл в приложении.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод названий картин на английский язык

    Есть таблица Excel c названиями картин. В таблице 3 колонки — автор, русское и английское название. Нужно перевести название картины из колонки «Название на русском» на английский язык, и занести перевод в колонку с ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Перевод названий картин на английский язык

    Есть 2 таблицы Excel c авторами и названиями картин. В каждой таблице 2 колонки - русское и английское название. Нужно перевести название картины и имя автора из колонки "На русском" на английский язык, и занести ...

    Переводы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Описание к галерее картин импрессионистов

    Требуется составить описание к приложению-галерее для iPhone "Импрессия", которое содержит картины импрессионистов и постимпрессионистов. Приложение "Импрессия" будет аналогом приложения "Русская живопись" (http://itunes.apple.com/ru/app/id407757386?mt=8#). Описание нужно в 2-х вариантах: для русскоязычной и англоязычной аудитории. Примеры описаний к ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сортировка картин по жанрам живописи

    Есть архив с 1040 картинами. Нужно рассортировать картины по отдельным папкам с названиями жанров живописи (пейзаж, натюрморт, портрет и т.д. Список жанров можно посмотреть здесь: http://www.art-spb.ru/artspb184.html). Архив располагается по адресу http://ab-games.com/paintings/2.zip (101 mb)

    HTML
    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Перевод названий картин на русский язык

    Есть 2 таблицы Excel c авторами и названиями картин. В каждой таблице 2 колонки - английское и русское название. Нужно перевести название картины и имя автора из колонки "На английском" на русский язык, и ...

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
$10
10 баллов
6 лет назад
Локализация на английский язык
Спасибо за работу!
Отличное исполнение, точно и в срок
Ответный отзыв
dimadies
Дмитрий 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Создание звуков
Всё отлично, хороший заказчик, рекомендую.
Все выполнено идеально и даже раньше срока. Всем рекомендую
Ответный отзыв
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Озвучивание предупреждений для Антирадара
Четко, быстро, без проблем! Рекомендую)
Все сделано очень качественно и во время. Рекомендую Анну как профессионального и ответственного исполнителя.
Ответный отзыв
A-Modigliani
42 годаИрландия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$9
10 баллов
8 лет назад
Перевод доверенности
Алексей - прекрасный заказчик! Четкая задача, быстрая оплата. Рекомендую к сотрудничеству всем коллегам!
Все отлично сделано. Быстро и качественно.
Ответный отзыв
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
месяц назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Озвучивание текста для мобильного приложения
Интересный проект, своевременная оплата, быстрое принятие. Все замечательно, спасибо!)))
Все сделано быстро и очень качественно, рекомендую, как отличного исполнителя. Спасибо!
Ответный отзыв