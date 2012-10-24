FrozenBird

Нужна локализация некоторых строк программы-антирадара для iOS на английский язык. Файл расположен по ссылке: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FSenL9AuYRtkfZ2wC9x2NeEnhyUpIk9fFW1lkkrz2JU/edit?usp=sharing Служебные символы %@ , \n, %@% в английском тексте нужно поставить там же, где они стоят в оригинале (колонка ru).
Алексей Димитров FrozenBirdFrozenBird
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