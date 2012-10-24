FrozenBird

Нужно создать 3 звука, такие же как в примерах. Звуки одиночные, без зацикливаний. Использоваться будут в качестве повторяющегося предупреждения о превышении скорости. Два примера доступны по ссылкам, третий - во вложении. Звук 1: https://www.youtube.com/watch?v=t9UPG4KJrx8 Звук 2: https://www.youtube.com/watch?v=fYFIIhpJJ3M (звук, который в ...