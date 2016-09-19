Озвучивание предупреждений для Антирадара

ОзвучиваниеЗавершен1 заявка126 просмотров
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Нужно озвучить предупреждения для приложения Антирадар, список для озвучки прилагается.

7 лет назад
FrozenBird
41 годБеларусь
18 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
7 лет назад
$10
1 день
Все сделано очень качественно и во время. Рекомендую Анну как профессионального и ответственного исполнителя.
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