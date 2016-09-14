Озвучка новостного репортажа (женский голос)

ОзвучиваниеЗавершен12 заявок379 просмотров
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Необходимо озвучить 500 слов текста в стиле новостного репортажа. 

Женский голос.

К сообщению сразу прикрепляйте образец голоса.

Оплата на карту / вебмани / яндекс-деньги.

7 лет назад
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
KareninaAnna
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
20 дней назад
7 лет назад
$15
1 день
1. Очень приятный и профессиональный голос. 2. Качественная запись, без шумов. 3. Работа была выполнена быстро и хорошо, с первого раза. Рекомендую Анну как надежного партнера для озвучки.
Четко поставленная задача, интересный проект, быстрое принятая работа и моментальная оплата. Одним словом: отлично!)
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