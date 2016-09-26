Английская озвучка

ОзвучиваниеЗавершен21 заявка295 просмотров
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Нужно озвучить 500 слов текста в стиле новостного репортажа.

Хорошее английское произношение.

Предпочтительно женский голос.

Выбирать буду по портфолио.

 

Оплата на карту / вебмани / яндекс-деньги. 

7 лет назад
Anysidor
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Galacticstudio
Дмитрий 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Остался доволен сотрудничеством. Хорошее произношение, приятный тембр голоса, работа сделана оперативно и качественно. Рекомендую.
Смело рекомендую
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