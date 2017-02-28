Одноголосый закадровый перевод видео

Требуется профессиональный диктор для озвучки видеороликов мужским голосом, не слишком высоким и не слишком низким, средней интонации. Если Вы обладаете таким голосом, добро пожаловать к сотрудничеству! -Тексты и сценарий воспроизведения предоставим; -Оплата за ролик обговаривается индивидуально; -Сроки выполнения ...