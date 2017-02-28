Одноголосый закадровый перевод видео

ОзвучиваниеЗавершен25 заявок826 просмотров
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Доброго времени суток, уважаемый фрилансеры.

Нужен закадровый перевод двух видео с английского языка на русский.

От Вас:

  • стоимость за каждое видео
  • пример голоса
После завершения сотрудничества, от Вас 2 видео с правильно наложенным звуком.Интересуют только опытные переводчики.
7 лет назад
WDSiU
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tv-voice
Ирина 
37 летМолдова
14 лет в сервисе
Была
8 дней назад
7 лет назад
$49
3 дня
отличный профессиональный исполнитель, рекомендую к сотрудничеству.
Спасибо за сотрудничество! Удобные сроки и быструю оплату.
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