Одноголосый закадровый перевод видео

запись ролика м голос. в заявках просьба прикладывать демо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток, уважаемый фрилансеры.
Нужен закадровый перевод двух видео с английского языка на русский.
- стоимость за каждое видео
- пример голоса
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