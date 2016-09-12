Требуется озвучка

Доброго времени суток, уважаемый фрилансеры. Нужен закадровый перевод двух видео с английского языка на русский. [list=1][*]https://youtu.be/qwCADLbtKDw 4:55 [*]https://youtu.be/c7i18qO_rHs 11:42 [/list]От Вас: [list=1][*]стоимость за каждое видео [*]пример голоса[/list]После завершения сотрудничества, от Вас 2 видео с правильно наложенным звуком.Интересуют только опытные переводчики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
вот ролик
https://www.youtube.com/watch?v=c5lmwSBTQp4
перевод я дам.
Задание:
Запись голоса
Динамическая обработка голоса
Закадровая адаптация голоса под видео ряд
Свидение с музыкальным фоном
Монтаж Звука под видео.
в конце видео замена контактом на мои
от Вас цена и примеры работ (без цены не рассматриваю предложения)
оплата после выполнения
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