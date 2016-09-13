Озвучка видео инструкции

ОзвучиваниеЗакрыт27 заявок281 просмотр
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необходимо озвучить видео ролик на 5 минут, инструкция по использованию формы для продажи билетов

https://yadi.sk/i/8VZnNxtXv5k4E

7 лет назад
ander_wolf
Андрей 
47 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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