Звук для рекламного ролика (диктор + музыка)

Доброго времени суток, уважаемый фрилансеры. Нужен закадровый перевод двух видео с английского языка на русский. [list=1][*]https://youtu.be/qwCADLbtKDw 4:55 [*]https://youtu.be/c7i18qO_rHs 11:42 [/list]От Вас: [list=1][*]стоимость за каждое видео [*]пример голоса[/list]После завершения сотрудничества, от Вас 2 видео с правильно наложенным звуком.Интересуют только опытные переводчики.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Видеодизайнеру нужен звук для создания рекламного ролика.
Голос мужской, длительность 30-35 секунд, тематика – интернет магазин автозапчастей.
Текст готов, пришлю выбранным кандидатам.
С ответом присылайте примеры.
Спасибо!
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