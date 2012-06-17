Отредактировать ошибки в блоге. English.

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Завершен7 заявок188 просмотров

Отредактировать ошибки (если такие найдутся) в персональном блоге. Блог на английском языке, не большого размера. На тему программирования. В каждом посте буквально 2 - 3 предложения, а то и меньше (остальное программный код, который редактировать не требуется).

Бюджет очень скромный.

Кому интересно, пишите примерные цены.

13 лет назад
MakeMyWeb
Иван 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад
$1
2 дня
Отличный переводчик. Работу выполнила быстро и качественно! Всем рекомендую!
С Иваном очень приятно сотрудничать. Четко формулирует задание, мобилен, открыт диалогу. Оплату произвел практически мгновенно и в соответствии с договоренностью. Самые лучшие рекомендации!

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linguafranca
Таша 
41 год
13 лет в сервисе
Была
месяц назад
13 лет назад

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