Требуется перевод биографии с английского. 6000 символов. Желательны знания в области тяжёлой музыки. Оплата: 50 р за 1000 символов.
Перевод сайта
Необходимо перевести все текстовые страницы сайта с русского на английский, включая кнопки. Домен сайта укажу выбранному исполнителю. Тематика сайта: металлопрокат и запасные части.
Выбранный исполнитель
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