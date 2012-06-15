Перевод биографии

$50
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Завершен13 заявок218 просмотров

Требуется перевод биографии с английского. 6000 символов. Желательны знания в области тяжёлой музыки.

Оплата: 50 р за 1000 символов.

13 лет назад
denmetall
33 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$8
2 дня
Отзыв, к сожалению, с опозданием. Спасибо большое за работу. Оказались с одного города - вдвойне приятно. Желаю работать с вами и дальше.
Спасибо, отлично поработали. Очень рекомендую!

Заявки фрилансеров

content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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