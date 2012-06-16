Перевести сайт на английский язык

$5
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Завершен10 заявок160 просмотров

Нужно перевести одностраничный сайт-визитку на английский язык.

Тематика: перевозки.

13 лет назад
werter2
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Kholod
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Анастасия очень качественно сделала перевод сайта на английский язык. Роботой доволен, буду обращаться еще!

Заявки фрилансеров

Kholod
35 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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