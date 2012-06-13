Нужно перевести одностраничный сайт-визитку на английский язык. Тематика: перевозки.
Перевести базу товаров с немецкого на русский язык
Нужен человек со знанием немецкого языка для перевода с немецкого на русский названия товаров магазина одежды. Цельные тексты переводить не нужно, только отдельные слова и словосочетания. Чуть более подробное ТЗ в аттаче.
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