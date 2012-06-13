Перевести базу товаров с немецкого на русский язык

$1000
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Закрыт19 заявок341 просмотр

Нужен человек со знанием немецкого языка для перевода с немецкого на русский названия товаров магазина одежды. Цельные тексты переводить не нужно, только отдельные слова и словосочетания. Чуть более подробное ТЗ в аттаче.

13 лет назад
pavlov11188
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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